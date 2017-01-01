Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Arif Kaplan
ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Şelale Mahallesi'nde Ahmet K.'nın kullandığı 07 LIZ 75 plakalı otomobil ile Selami A'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Selami A.'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
(AK-Y)
06.05.2017 09:20:30 TSI
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