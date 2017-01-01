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Rehber öğretmenler toplantısı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:13
Rehber öğretmenler toplantısı
Rehber öğretmenler toplantısı

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım başkanlığında, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Hakan Anıl'ın ve merkez ilçede görev yapan rehber öğretmenlerin katılımıyla, yürütülen faaliyetler hakkında bir toplantı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan toplantıya merkez ilçede görev yapan tüm rehber öğretmenler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, toplantıda yaptığı konuşmasında rehber öğretmenlere önemli mesajlar verdi. Müdür Aşım, gelecek nesillerin sağlam bir temel üzerinde inşa edilmesi için tüm öğretmenlere, özellikle de rehber öğretmenlere büyük görevler düştüğünü belirterek, öğrencilerin geleceklerini şekillendirmelerinde rehber öğretmenlerin önemli bir rol üstlendiğini belirtti.
Toplantıda çocuk ihmal ve istismarına yönelik ilde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar, okullarda rehberlik faaliyetlerine yönelik karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri, danışmanlık ve eğitim tedbirlerine yönelik çalışmalar değerlendirildi.
(KA-MEF-Y)

06.05.2017 09:22:34 TSI
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