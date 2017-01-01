ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Söke'de öğrenci ve öğretmenlere sağlık eğitimi verildi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:14
Söke'de öğrenci ve öğretmenlere sağlık eğitimi verildi
Söke'de öğrenci ve öğretmenlere sağlık eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Halk Sağılığı Müdürlüğü Söke Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından Söke'de öğrencilere sağlıklı yaşam konularında eğitim verildi.
Mobil sağlık aracıyla birlikte Söke Tuzburgazı İlkokulu ve Ortaokulu ile Serçin İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerine söke Toplum Sağlığı Merkezi tarafından eğitim gerçekleştirildi. Söke Toplum Sağlığı Merkezi personeli ebe Gülcan Akça ve ebe Nihal Akman tarafından gerçekleştirlen eğitimde öğrenci ve öğretmenlere "Sağlık Okur Yazarlığı, Sağlıklı Yaşam Önerileri, Gelişim Döneminde Beslenme, Ağız ve Diş Sağlığı, KKKA" konularında eğitim verildi. Çocuklara sağlıkla ilgili çizgi filmler izlettirildi ve kitapçıklar verildi.
Okullardaki eğitimden sonra Doğanbey köyündeki vatandaşlara broşür dağıtılarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve kenelerden buluşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı (KKKA) hakkında hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.
(OD-MB-Y)

06.05.2017 09:23:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bu aleti kullanmayı bilen mühendis maaşı alıyor
YEREL

BU ALETİ KULLANMAYI BİLEN MÜHENDİS MAAŞI ALIYOR
Öğrencilerden renkli Hıdırellez şenliği
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN RENKLİ HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ
Nazilli'de parklara kadın eli değdi
YEREL

NAZİLLİ'DE PARKLARA KADIN ELİ DEĞDİ
Sahiller çalışanlarla şenlendi
YEREL

SAHİLLER ÇALIŞANLARLA ŞENLENDİ
Başkan Çerçioğlu Buharkent'te yerli fide dağıttı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU BUHARKENT'TE YERLİ FİDE DAĞITTI
Efeler Belediyesi 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı başlıyor
YEREL

EFELER BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI BAŞLIYOR
'Müzikalden Müzikale' izleyicilerden tam not aldı
YEREL

'MÜZİKALDEN MÜZİKALE' İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI
Aydın'daki soygun
YEREL

AYDIN'DAKİ SOYGUN
Alıcık; &quot;Trafik sorunlarını çözmek için gayret gösteriyoruz&quot;
YEREL

ALICIK; "TRAFİK SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"
Başhekim Gezer; Ebeler Günü'nü kutladı
YEREL

BAŞHEKİM GEZER; EBELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
ydın'da 5 Mayıs Ebeler Günü kutlamaları
YEREL

YDIN'DA 5 MAYIS EBELER GÜNÜ KUTLAMALARI
Didim Belediye Meclisinin Mayıs ayı ikinci oturumu yapıldı
YEREL

DİDİM BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI İKİNCİ OTURUMU YAPILDI
Didim'de ekim ve hasat sezonu ücretleri belirlendi
YEREL

DİDİM'DE EKİM VE HASAT SEZONU ÜCRETLERİ BELİRLENDİ
Başkan Özakcan'ın Hıdırellez Bayramı mesajı
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN'IN HIDIRELLEZ BAYRAMI MESAJI
Çerçioğlu Yamalak'ta tarih yazdı
YEREL

ÇERÇİOĞLU YAMALAK'TA TARİH YAZDI
Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulunda TÜBİTAK fuarı açıldı
YEREL

AHMET ŞERİFE SANLI ORTAOKULUNDA TÜBİTAK FUARI AÇILDI
AVM otoparkındaki araç yandı
YEREL

AVM OTOPARKINDAKİ ARAÇ YANDI
Söke'de fotoğraf ve kısa film yarışması ödülleri sahiplerini buldu
YEREL

SÖKE'DE FOTOĞRAF VE KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Geleceğini yazacak Aydınlı kadınlar aranıyor
YEREL

GELECEĞİNİ YAZACAK AYDINLI KADINLAR ARANIYOR
Saksıda çiçek yerine kenevir yetiştirdiler
YEREL

SAKSIDA ÇİÇEK YERİNE KENEVİR YETİŞTİRDİLER
İletişim Fakülteleri Aydın'da buluştu
YEREL

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ AYDIN'DA BULUŞTU
Nazilli'de istihdam seferberliği sürüyor
YEREL

NAZİLLİ'DE İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR
Efeler Belediyesi çocukları sevindirmeye devam ediyor
YEREL

EFELER BELEDİYESİ ÇOCUKLARI SEVİNDİRMEYE DEVAM EDİYOR
Karaer; &quot;Ebelerimiz büyük bir özveriyle hizmet ediyor&quot;
YEREL

KARAER; "EBELERİMİZ BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE HİZMET EDİYOR"
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyoğlu'ndaki korkunç cinayet 2 dakikada işlenmiş
GÜNDEM

BEYOĞLU'NDAKİ KORKUNÇ CİNAYETTE '2 DAKİKA' DETAYI!

 1
  • 2 DHKP/C üyesi polisle girdiği çatışmada öldürüldü
  • 3 Öğretmen Şengül çığlıklar arasında yere çakıldı!
  • 4 Trump'a ikinci şok! Çekildi...