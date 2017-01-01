YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sahiller çalışanlarla şenlendi

Sahiller çalışanlarla şenlendi

- çalışanlar bayramını meydanlarda değil sahilde kutladı







İBRAHİM KILINÇ

AYDIN (İHA)  Turizm sezonu başlamasına rağmen durgun bir dönem yaşayan Didim'de sahiller turistlerle değil çalışanlarla şenlendi. Aydın'da faaliyet gösteren OKT Trailer firması 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla firmada çalışan yüzlerce kişi ile işçi bayramında tatile çıktı. İşçiler için özel düzenlenen tatil ve bayramda Didim sahilleri de şenlendi.

Aydın'da faaliyet gösteren OKT Trailer Firması'nın geleneksel hale getirdiği 1 mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde çalışanlar felekten bir gün yaşadı. Yaklaşık bir hafta süren İşçi Bayramı etkinlikleri kapsamında fabrikada çalışanlar günlerini meydanlarda değil 5 yıldızlı otel ve plajlarda eğlenerek geçirdi. Havanın güzel olmasını da değerlendiren çalışanlar kendilerine özel gün için düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Her yıl olduğu gibi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri OKT çalışanlarının eksiksiz katıldığı bir program ile Didim'de lüks bir otelde kutlandı. Firmanın genel müdüründen kaynakçısına, mühendisinden çaycısına kadar herkesin katıldığı tatil programında çalışanlar dört dörtlük bayram yaptı.

Program kapsamında çeşitli yarışma ve değerlendirmelerde OKT'nin Parlayan Yıldızları olan isimler ödüllendirildi. Ödül töreninin ardından canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlenen OKT çalışanları kendilerine özel bu günde yılın yorgunluğunu ve stresini attılar.

Bu tür aktivitelerin moral ve motivasyonu artırdığı gibi çalışanlar arasındaki diyalogu da geliştirdiğini belirten Mavi Yaka Çalışan Baş Temsilcisi İbrahim Duran, Beyaz Yaka Çalışan Baş Temsilcisi Onur Karcı, İnsan Kaynakları Yöneticisi Kazım Önder ve Üretim Planlama Mühendisi Özgür Karcı çalışanlar adına memnuniyetlerini dile getirip firma yöneticilerine teşekkür ettiler.

Yaptıkları en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu dile getiren OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş "1 Mayısı ruhuna özgü, bilinenin dışında bir hava ile kutluyoruz. Amacımız yıl boyunca emek ve alın terini ortaya koyan çalışanlarımızın 1 Mayıs' ta bir arada, eğlenirken dinlenmelerini sağlamak" dedi.

Programın ikinci gününde otelin sahilinde gerçekleştirilen plaj partisinde ise oldukça neşeli anlar yaşandı. Plaj voleybolu, halat çekme gibi takım oyunları oynanırken 1 Mayıs'ta doğan çalışanlar için yapılan sürpriz doğum günü kutlamaları programa renk kattı.

(İK)



06.05.2017 09:23:51 TSI

NNNN

