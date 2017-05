YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nazilli'de parklara kadın eli değdi

Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesinde çalışan kadın işçiler, park ve bahçelerin bakımını yaparak ilçeyi güzelleştiriyor.

Türkiye İş Kurumu kapsamında Nazilli Belediyesinde iş başı yapan bayanlar bundan böyle ilçenin park ve bahçelerinin genel temizliğinden sorumlu olacak. Nazilli Belediyesinde çalışmaya başlayan kadın işçiler, her sabah saat 08.00'de iş başı yapıyor, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde toplanarak görev dağılımının ardından ekipler halinde çalışacakları alanlara dağılıyor. Parkların temizliği ve çiçeklerin bakımı gibi birçok işte görev alan bayan işçiler, hayatın her alanında olduğu gibi parklarda da kadın olmanın farkını ortaya koyuyor.

Yaşamın her alanını kolaylaştıran ve güzelleştiren kadın elinin bu defa Nazilli'deki park ve bahçelere değdiğini ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık; "Nazilli Belediyesi ve Nazilli İş-Kur Müdürlüğü'nün projesiyle belediyemiz bünyesine 6 ay mevsimlik işçi olarak alınan personel genel olarak belediye bünyesinde değişik bölümlere yerleştirildiler. Park ve Bahçelerde çalışma yapan kadınlar çalışmalarıyla park ve bahçeleri pırıl pırıl yaparak estetiğe ayrı bir hava kattı. Bayanlarımızın elinin değmesiyle renk renk çiçeklerle güzelleşen park ve bahçeler vatandaşların da büyük beğenisini kazandı. Atalarımızın da dediği gibi Hanım elinin değdiği her yer güzelleşir. Çünkü hanımlar temizlik konusunda daha hassas ve titizdirler. Bu ilke ile artık park ve bahçeleri hanımlara emanet edeceğiz. " dedi.

06.05.2017 09:24:22 TSI

