ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nazilli'de parklara kadın eli değdi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:15
Nazilli'de parklara kadın eli değdi
Nazilli'de parklara kadın eli değdi

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesinde çalışan kadın işçiler, park ve bahçelerin bakımını yaparak ilçeyi güzelleştiriyor.
Türkiye İş Kurumu kapsamında Nazilli Belediyesinde iş başı yapan bayanlar bundan böyle ilçenin park ve bahçelerinin genel temizliğinden sorumlu olacak. Nazilli Belediyesinde çalışmaya başlayan kadın işçiler, her sabah saat 08.00'de iş başı yapıyor, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde toplanarak görev dağılımının ardından ekipler halinde çalışacakları alanlara dağılıyor. Parkların temizliği ve çiçeklerin bakımı gibi birçok işte görev alan bayan işçiler, hayatın her alanında olduğu gibi parklarda da kadın olmanın farkını ortaya koyuyor.
Yaşamın her alanını kolaylaştıran ve güzelleştiren kadın elinin bu defa Nazilli'deki park ve bahçelere değdiğini ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık; "Nazilli Belediyesi ve Nazilli İş-Kur Müdürlüğü'nün projesiyle belediyemiz bünyesine 6 ay mevsimlik işçi olarak alınan personel genel olarak belediye bünyesinde değişik bölümlere yerleştirildiler. Park ve Bahçelerde çalışma yapan kadınlar çalışmalarıyla park ve bahçeleri pırıl pırıl yaparak estetiğe ayrı bir hava kattı. Bayanlarımızın elinin değmesiyle renk renk çiçeklerle güzelleşen park ve bahçeler vatandaşların da büyük beğenisini kazandı. Atalarımızın da dediği gibi Hanım elinin değdiği her yer güzelleşir. Çünkü hanımlar temizlik konusunda daha hassas ve titizdirler. Bu ilke ile artık park ve bahçeleri hanımlara emanet edeceğiz. " dedi.
(MB-Y)

06.05.2017 09:24:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bu aleti kullanmayı bilen mühendis maaşı alıyor
YEREL

BU ALETİ KULLANMAYI BİLEN MÜHENDİS MAAŞI ALIYOR
Öğrencilerden renkli Hıdırellez şenliği
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN RENKLİ HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ
Sahiller çalışanlarla şenlendi
YEREL

SAHİLLER ÇALIŞANLARLA ŞENLENDİ
Söke'de öğrenci ve öğretmenlere sağlık eğitimi verildi
YEREL

SÖKE'DE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE SAĞLIK EĞİTİMİ VERİLDİ
Başkan Çerçioğlu Buharkent'te yerli fide dağıttı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU BUHARKENT'TE YERLİ FİDE DAĞITTI
Efeler Belediyesi 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı başlıyor
YEREL

EFELER BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI BAŞLIYOR
'Müzikalden Müzikale' izleyicilerden tam not aldı
YEREL

'MÜZİKALDEN MÜZİKALE' İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI
Aydın'daki soygun
YEREL

AYDIN'DAKİ SOYGUN
Alıcık; &quot;Trafik sorunlarını çözmek için gayret gösteriyoruz&quot;
YEREL

ALICIK; "TRAFİK SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"
Başhekim Gezer; Ebeler Günü'nü kutladı
YEREL

BAŞHEKİM GEZER; EBELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
ydın'da 5 Mayıs Ebeler Günü kutlamaları
YEREL

YDIN'DA 5 MAYIS EBELER GÜNÜ KUTLAMALARI
Didim Belediye Meclisinin Mayıs ayı ikinci oturumu yapıldı
YEREL

DİDİM BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI İKİNCİ OTURUMU YAPILDI
Didim'de ekim ve hasat sezonu ücretleri belirlendi
YEREL

DİDİM'DE EKİM VE HASAT SEZONU ÜCRETLERİ BELİRLENDİ
Başkan Özakcan'ın Hıdırellez Bayramı mesajı
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN'IN HIDIRELLEZ BAYRAMI MESAJI
Çerçioğlu Yamalak'ta tarih yazdı
YEREL

ÇERÇİOĞLU YAMALAK'TA TARİH YAZDI
Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulunda TÜBİTAK fuarı açıldı
YEREL

AHMET ŞERİFE SANLI ORTAOKULUNDA TÜBİTAK FUARI AÇILDI
AVM otoparkındaki araç yandı
YEREL

AVM OTOPARKINDAKİ ARAÇ YANDI
Söke'de fotoğraf ve kısa film yarışması ödülleri sahiplerini buldu
YEREL

SÖKE'DE FOTOĞRAF VE KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Geleceğini yazacak Aydınlı kadınlar aranıyor
YEREL

GELECEĞİNİ YAZACAK AYDINLI KADINLAR ARANIYOR
Saksıda çiçek yerine kenevir yetiştirdiler
YEREL

SAKSIDA ÇİÇEK YERİNE KENEVİR YETİŞTİRDİLER
İletişim Fakülteleri Aydın'da buluştu
YEREL

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ AYDIN'DA BULUŞTU
Nazilli'de istihdam seferberliği sürüyor
YEREL

NAZİLLİ'DE İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR
Efeler Belediyesi çocukları sevindirmeye devam ediyor
YEREL

EFELER BELEDİYESİ ÇOCUKLARI SEVİNDİRMEYE DEVAM EDİYOR
Karaer; &quot;Ebelerimiz büyük bir özveriyle hizmet ediyor&quot;
YEREL

KARAER; "EBELERİMİZ BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE HİZMET EDİYOR"
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyoğlu'ndaki korkunç cinayet 2 dakikada işlenmiş
GÜNDEM

BEYOĞLU'NDAKİ KORKUNÇ CİNAYETTE '2 DAKİKA' DETAYI!

 1
  • 2 DHKP/C üyesi polisle girdiği çatışmada öldürüldü
  • 3 Öğretmen Şengül çığlıklar arasında yere çakıldı!
  • 4 Trump'a ikinci şok! Çekildi...