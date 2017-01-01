YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrencilerden renkli Hıdırellez şenliği

Öğrencilerden renkli Hıdırellez şenliği



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Efeler Hacı Celal Oto Ortaokulu bahçesinde düzenlen Hıdırellez şenliği ve kermesi renkli görüntülere sahne oldu.

Efeler Hacı Celal Oto Ortaokulu bahçesinde Hıdırellez şenliği ve kermes düzenlendi. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün sayılan ve Orta Asya ve Anadolu'da mevsimlik bayramlardan kabul edilen Hıdırellez Şenliğine öğretmen veli ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler hazırladıkları gösteri ve yarışmalarla doyasıya eğlendi. Şenlik kapsamında açılan kermeste velilerin evde hazırlayıp satışa sundukları yiyecek, içecek ve hediyelik eşyalar büyük ilgi gördü.

Okul Aile Birliği Başkanı Müzakker Cumbul, kermesten elde edilen gelirin sınıfların boyanmasında kullanılacağını ifade etti.

(MB-Y)



06.05.2017 09:24:52 TSI

NNNN

