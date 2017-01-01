Merdiven boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
(Fotoğraflı)
Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdiven boşluğuna düşen kediye kurtardı.
İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesinde 6 metre yüksekliğindeki merdiven boşluğunda düşen kedi 15 dakikalık bir çalışma sonucu düştüğü merdiven boşluğundan kurtarıldı. Kedi düştüğü yerden kurtarılarak Kilis Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğümüze tedavisi yapılmak üzere teslim edildi.
(MAD-OE-Y)
06.05.2017 09:29:56 TSI
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