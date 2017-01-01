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Simav'da yıldızlar yarıştı

- Simav Fen Lisesinin düzenlediği, Ortaokul 8'inci sınıf öğrencileri arası bilgi yarışması yapıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, "Yıldızlar yarışıyor" bilgi yarışması ortaokulların tamamından 3'er adet 8'inci sınıf öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Simav Fen Lisesi sınav komisyonu tarafından hazırlanan 50 soruluk sınavda dört ortaokulun 8'inci sınfı finale kaldı.

Simav Fen Lisesi konferans salonunda yapılan 25 soruluk finalde, 4 Eylül Ortaokulu birinci, Osmanbey Ortaokulu ikinci, Çitgöl Şehit Uzman Çavuş Adil Oruç Ortaokulu üçüncü, İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu dördüncü oldu.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikci , Simav'daki Ortaokulların yıldızlarına ödüllerini takdim ederek katılımlarından ve başarılarından dolayı teşekkür etti. Şirikci " Bu tür yarışmaların kaybedeni yoktur, sizleri sınavlara hazırlayan öğretmenlerinizi, sınav organizasyonunu gerçekleştiren Fen Lisesi idareci öğretmenlerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum dedi. (MEİ-EFE)



06.05.2017 09:40:20 TSI

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