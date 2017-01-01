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Emet'te bilim fuarı açıldı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:32
Emet'te bilim fuarı açıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Saka
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde TÜBİTAK'ın desteği ile düzenlenen Tübitak 4006 bilim Fuarı açıldı.
Ashaboğlu Ortaokulunda Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımı ile açılan bilim fuarında çocukların hazırladığı 27 proje sergilendi. Emet ve Hisarcık belediyelerinden temin edilen çadırlarda eserlerini tanıtan genç bilim adamları, 2 gün boyunca halkla bilim fuarında buluşacaklar.
Ashaboğlu Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Özçelik, Bilim Fuarını açış konuşmasında bilim fuarlarının öğrenmeye meraklı, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığına vurgu yaparak,""Bilim fuarları genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücüyle yaratıcılığın birleşmesidir. Bu amaç doğrultusunda okulumuzda TÜBİTAK destekli 27 adet proje ortaya konulmuştur. Öğretmen ve öğrencilerimizin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamalarını temenni ederiz. Fuara emeği geçen öğretmen ve öğrencilere çok teşekkür ediyorum" dedi
Daha sonra konuşan Emet Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, ülkelerin zenginliğinin para ve kaynaklarda değil, bilgiyi değerlendirebilme yetenekleri ile birlikte geliştiğini ifade etti.
Cöre,"Afrika da birçok ülkede altın zengini olmasına rağmen geri kalmış konumdadır. Demek ki zenginlik parayla değil. Ne kadar bilgiyi kullanabilir ve insanınızı geliştirebilirseniz, o kadar zengin ve güçlü olursunuz. Çok şükür bugün ülkemiz kendi savunma silahlarını, birçok alanda teknolojik üretimlerini kendisi üretmeye başlamıştır. Bizler inanıyoruz ki ülkemiz bilime ve eğitime verdiği önemi devam ettirerek daha da gelişecek, büyüyecektir "diye konuştu.
Müdür Cöre, törenlere katılan Belediye başkanı Mustafa Koca'ya da teşekkür ederek;"Başkanımız gerek okullarımızın çevre düzenlemesi, gerek malzeme desteği, gerekse araç teminlerinde her zaman yanımızda olmuşlardır. Eğitime ve çocuklarımızın eğitimine verdikleri destekler için kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Fuarda okul öğrencilerinin görsel sanatlar ve teknolojik tasarım derslerinde bir yıl boyunca yaptığı çalışmalarda sergilendi.(EFE)

06.05.2017 09:41:08 TSI
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