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Emet Belediyesi Zabıta ekipleri yaralı köpek için seferber oldu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:33
Emet Belediyesi Zabıta ekipleri yaralı köpek için seferber oldu

(Fotoğraflı)

Mehmet Saka
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde, bir aracın çarptığı sokak köpeğinin imdadına Emet Belediyesi Zabıta ekipleri yetişti.
İlçe merkezi Okullar Caddesinde bir aracın çarptığı sokak köpeği ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Emet Belediyesi Zabıta Ekipleri yaralı sokak köpeğini ekip arabası ile veterinere götürdüler.
İki ayağı kırık olan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan köpek, aynı zamanda Emet belediye Meclisi Üyesi olan Veteriner Hekim Hüseyin Doğan tarafından yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrası gerekli bakımları yapıldı ve tedavisinin ardından sokak köpeği zabıta ekiplerince koruma altına alındı.
Emet Belediyesi Zabıta Amirliği, köpeğin ameliyat ve bakımında kendilerine yardımcı olan Veteriner Hekim Hüseyin Doğan'a teşekkür ettiler.(EFE)

06.05.2017 09:42:03 TSI
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