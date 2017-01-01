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Iğdır'da sigara ve alkol kaçakçılığı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:40
Iğdır'da sigara ve alkol kaçakçılığı

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde 400 paket kaçak sigara, 460 kilogram nargile tütünü ile 40 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda "Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan 2 kişi 400 paket kaçak sigara, 460 kilogram nargile tütünü ile 40 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
(ET-AT-Y)

06.05.2017 09:50:10 TSI
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