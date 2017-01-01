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Erciş'te Hazreti Ömer Camisi hizmete açıldı



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde geçtiğimiz yıl içinde bin 500 metrekare alan üzerine temeli atılan bin kişi mevcutlu Hazreti Ömer Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Kışla Mahallesi yeni devlet hastanesi önünde dualarla hizmete giren caminin açılışında bir konuşma yapan Erciş Müftü Vekili Fuat Baran, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Hazreti Ömer Camisi olarak isimlendirdiğimiz camimizin temeli geçen yıl Erciş Camilerini Yaptırma ve Yaşatma Derneğimiz tarafından atıldı. Cami yerini ise hayırsever vatandaşımız Yusuf Karadağ bağışladı. Bin 500 metrekare alan üzerinde kurulan camiye yine hayırsever vatandaşımız iki dönüm de arsa tahsis ederek tabusunu verdi. Camimiz sosyal donatılarıyla birlikte 750 bin TL'ye mal olmuştur. Bin kişiye hitap edecek camimiz, içinde bulunduğumuz mübarek üç aylarda açılması da ayrı bir duygu. Bizlere yardımcı olan ve destek veren başta Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar Beye, Erciş Camilerini Yaptırma ve Yaşatma Derneği eski Başkanı Bedir Bahçe'ye, derneğin yeni başkanı Faruk Bayram ve ekibine, Karadağ ile Bahçe ailelerine, hayırsever vatandaşlarımıza, dernek üyelerine katkılarından ötürü kurumum ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum'' dedi.

Konuşmanın ardından Hazreti Ömer Camisi yapılan dualar eşliğinde Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Şahin, İlçe Müftü Vekili Fuat Baran, kurum amirleri, dernek yöneticileri ve kalabalık bir cemaatle kurdelesi kesilerek hizmete açıldı.

(NÇ-MSA-Y)



06.05.2017 10:00:41 TSI

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