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Standard Profil'e ihracatın yıldızları ödülü



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Standard Profil Gurubuna İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliğinden İhracatın Yıldızı Ödülü verildi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) düzenlediği 2016 Kimyanın Yıldızları Ödül Töreninde Standard Profil Grubu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ödül kazanan firmalar arasında yerini aldı. 1977 yılından bu yana otomotiv yan sanayinde sızdırmazlık profili üretimi yapan Standard Profil Grubu, Düzce fabrikalarından gerçekleştirdiği ihracat ile en çok ihracat yapan üçüncü firma oldu.

Törende Standard Profil'in ödülünü almak için hazır bulunan Ayhan İbrahim Tokcan şunları söyledi: "Bu yıl sektörde 40'ıncı yılını kutlayan Standard Profil Grubu, 1977 yılından bu yana ilk günkü heyecanıyla çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Bugün itibariyle 5 kıtaya yayılmış temsilcilikler ve 7 ülkedeki 12 üretim tesisi ile Türkiye'ye kazandırmaya devam ediyor. Dünyadaki her 5 otomobilden birinde imzası bulunan Standard Profil Grubu olarak, rekabetçi gücü yükselen ve kalitesi artan üretim stratejimizle 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz 400 milyon EURO satış gelirinin yüzde 35'ini Düzce ve Manisa'daki fabrikalarımızda ürettiğimiz sızdırmazlık profili ihracatı oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yılda sadece Düzce fabrikamızdan ihraç ettiğimiz ürünlerimizle üçüncü olmayı başardık. Yaptığımız ürün ihracatının yanı sıra, Ar-Ge merkezlerimiz ve mühendislik birimlerimizle, yurtdışına teknoloji ve inovasyon da ihraç ediyoruz. Standard Profil Grubu, ihracatı, teknolojisi ve sağladığı istihdam ile ülkemiz ekonomisine katkılarını sürdürecektir."

İKMİB'in düzenlediği "2016 Kimyanın Yıldızları Ödül Töreni"nde açılış konuşmasını Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi yaparken, İKMİB Başkanı Murat Akyüz de ödülleri takdim etmek üzere hazır bulundu.

(AY)



06.05.2017 10:01:29 TSI

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