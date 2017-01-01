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Başkan Baran, Yarımca-İlimtepe arası bağlantı yolunda inceleme yaptı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:18
Başkan Baran, Yarımca-İlimtepe arası bağlantı yolunda inceleme yaptı
Başkan Baran, Yarımca-İlimtepe arası bağlantı yolunda inceleme yaptı

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yol genişliği 7 metreden 17 metreye çıkarılacak olan Yarımca-İlimtepe arasındaki bağlantı yolunda inceleme yaptı.
Körfez Belediyesi, kent trafiğini rahatlatacak daha güvenli ve konforlu yolların yapımına hızla devam ediyor. Hacı Osman Mahallesi ile İlimtepe arasındaki bağlantı yolu, vatandaşların talepleri doğrultusunda genişletilmesi kararlaştırılmış ve çalışmalar hız kesmeden başlatılmıştı. Dağlık alan olunduğu için kontrollü şekilde çalışmaların devam ettiği yol, bittiğinde bölge için rahat bir ulaşım alternatifi olacak. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da önceki gün bölgeye gitti, çalışmalarda gelinen noktayı inceledi. Daha önce 7 metre yolan yol, genişletilme çalışmalarıyla birlikte 17 metreye çıkarılıyor.
Gidiş ve dönüş olmak üzere toplamda dört şeritten oluşacak yol, tamamlandığında ışıklandırması ve görünümüyle adeta otoyolu andıracak.
(KK-AY)

06.05.2017 10:26:54 TSI
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