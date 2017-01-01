ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fatsa Belediyesinde "Beyaz Masa" kuruldu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:18
Fatsa Belediyesinde "Beyaz Masa" kuruldu
Fatsa Belediyesinde "Beyaz Masa" kuruldu

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa İlçe Belediyesinde "Beyaz Masa" birimi kuruldu.
Yeni nesil belediyecilik hizmetini vatandaşla buluşturmayı amaçlayan Fatsa Belediyesi, oluşturulan Beyaz Masa birimi ile vatandaşların tüm sorunlarını kayıt altına alarak kısa sürede çözmeyi hedefliyor. Fatsalılar dilek, istek ve şikayetlerini Beyaz Masaya telefon ile arayarak iletebilecek.
Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, kurulan Beyaz Masa birimin halkın tüm sorunlarına cevap vereceğini belirtti. Aktepe , "Hizmetleri teker teker yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi ise Beyaz Masa. Beyaz Masanın kurulama çalışmaların bir hafta önceden başlattık. Vatandaşlarımız telefon ile de Beyaz Masaya ulaşabilecekler. Aynı zamanda karşıdan yönlendirmeli çalışanlarımız olacak. Beyaz Masa sorumlumuz da olacak. Vatandaşımız hem kendisi gelerek veya telefon ederek Beyaz Masaya ulaşsın. Kısa süre içerisinde de Beyaz Masa biriminin telefon hattını vatandaşlar ile paylaşacağız" dedi.
(AA-SLH-Y)

06.05.2017 10:27:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Fatsa'da Türk halk müziği konseri
YEREL

FATSA'DA TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TORUN:
Ordu'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

ORDU'DA KAMYONET UÇURUMA YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Ünye'de &quot;23 Nisan Çocuk Oyunları Şenliği&quot;
YEREL

ÜNYE'DE "23 NİSAN ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ"
Yunus Emre Sempozyumu
YEREL

YUNUS EMRE SEMPOZYUMU
&quot;Partinin disiplinine herkes uymak zorunda&quot;
YEREL

"PARTİNİN DİSİPLİNİNE HERKES UYMAK ZORUNDA"
Fatsa'da 20 milyonluk doğalgaz yatırımı
YEREL

FATSA'DA 20 MİLYONLUK DOĞALGAZ YATIRIMI
Ordu merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
YEREL

ORDU MERKEZLİ 11 İLDE FETÖ OPERASYONU

Fatsa'da yollar genişliyor
YEREL

FATSA'DA YOLLAR GENİŞLİYOR
Ordu Büyükşehir Belediyesi, 3 güreşçi transfer etti
YEREL

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 3 GÜREŞÇİ TRANSFER ETTİ

Fatsa Yardım Sevenler Derneği'nin faaliyetleri
YEREL

FATSA YARDIM SEVENLER DERNEĞİ'NİN FAALİYETLERİ
Koyun yününe ilgi azaldı
YEREL

KOYUN YÜNÜNE İLGİ AZALDI
Ordu'da hava ulaşımına sis engeli
YEREL

ORDU'DA HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİ

Asırlık çeşme vatandaşların su ihtiyacını karşılıyor
YEREL

ASIRLIK ÇEŞME VATANDAŞLARIN SU İHTİYACINI KARŞILIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
TAI'nın helikopteri T-625'ten ilk görüntüler
GÜNDEM

TAI'NIN HELİKOPTERİ T-625'TEN İLK GÖRÜNTÜLER

 1
  • 2 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 3 Öğretmen Şengül çığlıklar arasında yere çakıldı!
  • 4 DHKP/C üyesi polisle girdiği çatışmada öldürüldü