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Fatsa Belediyesinde "Beyaz Masa" kuruldu



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa İlçe Belediyesinde "Beyaz Masa" birimi kuruldu.

Yeni nesil belediyecilik hizmetini vatandaşla buluşturmayı amaçlayan Fatsa Belediyesi, oluşturulan Beyaz Masa birimi ile vatandaşların tüm sorunlarını kayıt altına alarak kısa sürede çözmeyi hedefliyor. Fatsalılar dilek, istek ve şikayetlerini Beyaz Masaya telefon ile arayarak iletebilecek.

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, kurulan Beyaz Masa birimin halkın tüm sorunlarına cevap vereceğini belirtti. Aktepe , "Hizmetleri teker teker yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi ise Beyaz Masa. Beyaz Masanın kurulama çalışmaların bir hafta önceden başlattık. Vatandaşlarımız telefon ile de Beyaz Masaya ulaşabilecekler. Aynı zamanda karşıdan yönlendirmeli çalışanlarımız olacak. Beyaz Masa sorumlumuz da olacak. Vatandaşımız hem kendisi gelerek veya telefon ederek Beyaz Masaya ulaşsın. Kısa süre içerisinde de Beyaz Masa biriminin telefon hattını vatandaşlar ile paylaşacağız" dedi.

(AA-SLH-Y)



06.05.2017 10:27:13 TSI

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