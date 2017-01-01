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Develililer Hıdrellez Şenliği'nde buluşacak

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:20
Develililer Hıdrellez Şenliği'nde buluşacak
Develililer Hıdrellez Şenliği'nde buluşacak
- Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar:
- "Hemşehrilerimizi Hıdrellez şenliklerine bekliyoruz"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Cem Atakan - Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, tüm Develilileri Pazar günü yapılacak olan Hıdrellez Şenlikleri'ne davet etti.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 7 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Hıdrellez Şenlikleri'ne tüm hemşehrilerini davet etti. Başkan Cabbar, "Geleneksel hale gelen Hıdrellez şenliklerimiz var. Uzun yıllardan beri Develimiz'de gerçekleşiyor. Bunu daha da genişleterek Develi'nin dışında yaşayan özellikle İstanbul, Ankara'da yaşayan hemşehrilerimizin bir buluşma günü gibi yapıyoruz. İstanbul derneklerimiz şuan 10 otobüs hazırlamışlar, Develi dışından binlerce insanımız gelerek hem şenliklerimize katılıyorlar hem yakınlarını görüyorlar. Çok güzel duygular yaşanıyor. Tüm hemşehrilerimizi Pazar günü saat 11:00'de yapacağımız Hıdrellez şenliklerine bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
(TB-SK)

06.05.2017 10:28:38 TSI
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