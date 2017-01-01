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Diyarbakır'ın 4 ilçesinde planlı bakım kesintisi yaşanacak



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından yapılacak bakım çalışmasından dolayı 8 Mayıs Pazartesi günü Diyarbakır'ın Lice, Hazro, Hani ve Kulp ilçeleri kırsalında planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Enerji şirketinden yapılan duyuruda, "8 Mayıs 2017'de TEİAŞ tarafından Lice TM (Trafo Merkezi) Trafo-B'de yapılacak bakım çalışmasından dolayı 10.00-15.00 saatleri arasında Lice kırsalı, Dicle kırsalı, Hazro kırsalı, Hani kırsalı ile Kulp kırsalında enerji kesintisi yaşanacaktır" denildi.

(İHA-MP-Y)



06.05.2017 10:37:03 TSI

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