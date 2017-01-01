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Başkan Gürlesin'den halk günü daveti

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:32
Başkan Gürlesin'den halk günü daveti
Başkan Gürlesin'den halk günü daveti

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi'nin ilkini Şubat Ayı'nda gerçekleştirdiği "Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü"nün dördüncüsü 8 Mayıs Pazartesi Günü Pamuk Kafe'de gerçekleşecek.
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, düzenli olarak her ayın ilk Pazartesi günü halkla buluşmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi tarafından ilki Şubat Ayı'nda gerçekleştirilen "Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü"nün dördüncüsü 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle yapılamamıştı. Bu ayki halk günü buluşması 8 Mayıs Pazartesi Günü Saat 10.00'da Pamukkale Belediyesi'nin YSE'deki yerleşkesinde bulunan Pamuk Kafe'de gerçekleşecek.

"Vatandaşlarımızı bekliyoruz"
Vatandaşlarla her fırsatta bir araya geldiklerini ve onların dertlerini dinlediğini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, halk gününün de bu çalışmalardan biri olduğunu söyledi. "Vatandaşlarımızı belediyemizde ağırlamaktan çok memnunuz" diyen Başkan Gürlesin, "Halk gününde vatandaşlarımız sorunlarını birebir bizlere iletme fırsatı buluyor. Bizler de vatandaşlarımızın sorunlarını sıcağı sıcağına çözmeye çalışıyoruz. Hemen çözümü olmayan konular hakkında da vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri yaparak, sorunun aşılabileceği birimlere yönlendiriyoruz. İlçe sınırlarımız içindeki tüm vatandaşlarımızı, 8 Mayıs Pazartesi Günü Pamuk Kafe'ye bekliyorum" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

06.05.2017 10:41:27 TSI
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