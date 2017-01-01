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Barış ve kardeşlik için hıdrellez kahvaltısında buluştular



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Hıdırellez dolayısıyla Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde kahvaltı düzenledi.

Süleymanpaşa ilçesindeki Kahvaltıya eşi Gülseren Albayrak ile beraber katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak vatandaşlarla bir araya geldi.

Sahil bandında düzenlenen ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Behçet Atlı, Danışmanlar Şeref Çetin ve Neşat Erdoğan ile dualarını, dileklerini denize atan çok sayıda vatandaşın katıldığı kahvaltıda program öncesi Başkan Albayrak sahilde dilek tutup duan eden vatandaşlarla sohbet etti.

Yaklaşık bin 500 kişiye kahvaltı verilen programlarda vatandaşlar düzenlenen etkinlikten dolayı Başkan Albayrak'a teşekkür etti. Başkan Albayrak, "Yıllardır süregelen bu geleneğimizi devam ettirmek, sevgi, barış ve kardeşlik dilemek için bugün burada toplandık. Biz de dilek hakkımızı ülkemizin barış içinde yaşaması için kullandık. Dilerim her geçen gün bir önceki günden daha güzel geçer. Hıdırellez tüm halkımıza huzur, bereket ve barış getirsin" dedi.

Etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Başkanımız sabah güneş doğmadan önce bizimle beraber dua etti. Daha sonra hep beraber kahvaltı yaptık. Halktan kopmayan, sevgi dolu bir başkanımız var. Ne mutlu bize" diyerek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

(HLD-MEF-Y)



06.05.2017 10:41:42 TSI

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