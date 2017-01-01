ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kabir ziyareti için para toplayarak yol yaptılar

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:39
Kabir ziyareti için para toplayarak yol yaptılar
Kabir ziyareti için para toplayarak yol yaptılar
- Yolun bir kısmını yapan mahalleliler, diğer bölümün yapılması için yardım bekliyor
- Duyarlı mahalle sakinleri kabir yolunun tamamlanmasını istiyor

(Fotoğraflı)

Ejder Ediz Işık - Emrah Kızıl
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şemsiler Mahallesi sakinleri kabir ziyaretinde bulunanlar için tehlike arz eden mezarlık yolunun bir kısmını kendi aralarında para toplayarak onardı. İmkanları yolun geri kalanı için yetmeyen mahalle sakinleri diğer bölümün onarılmasını ve çocuklu ailelerin güvenliği için korkuluk takılmasını talep etti.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şemsiler Mahallesi sakinleri, Mardinkapı Mezarlığı'na giden patika yolun onarılması ve korkuluk takılmasını talep etti. Mahalle ile şehir arasında kestirme bir yol olan ve kabir ziyaretleri sırasında yüzlerce ailenin çocuklarıyla kullandığı Mardinkapı Mezarlığı'na giden yolun bir kısmını kendi aralarında para toplayarak betonlayan mahalle sakinleri, imkanları el vermediği için yolun geri kalan kısmını yapamadıklarını ve yetkililerden tehlike arz eden yolun devamının yapılmasını ve aileleriyle gelen çocuklar için de korkuluk takılmasını talep ettiklerini belirtti.

"Kayalara tutunarak gidip geliyorlar"
Geçimini çiçek satarak yapan en eski mahalle sakinlerinden Kasım Kaya, insanların kayalara tutunarak kabir ziyaretlerine gidip geldiğini vurgulayarak, yetkililerin seslerini duymasını istediklerini belirtti. Kaya, "Ben buraya geldiğimde burada 5-6 kadar ev ya vardı ya da yoktu. Şuan bu yoldan iki yüz kadar ev ulaşım sağlamakta. Buraya gelen vatandaşlarımızın genelini bayanlar oluşturuyor. Bu yol dökük, yol yok. Buradan gidip gelenler kayalara tutunarak gidip geliyor. Mezarlığa yetişene kadar zorluk çekmektedirler. Mahalle arasında birkaç arkadaşımızla bir kısmını yapabildik. Fakat buradan köşeye kadar yapılmamış. O da yapılmış olsa çok iyi olurdu. Talebimiz belediyeden ilgili makamlar bize bir el uzatırsa bu iş için büyük bir sevap olur. Aynı zamanda vatandaşlar buradan gidip gelecekler ve dua edeceğiz onlara. Cuma akşamları mezarlığa gelip giden bayanlar, yaşlı insanlar var" dedi.

"Aramızda para topladık"
35 yıldır mahallede ikamet ettiğini belirten Kadri Acu, mahalle sakinleriyle bir araya gelip topladıkları parayla yolun bir kısmını beton yaptıklarını ancak yolun bir kısmının kaldığını ifade etti. Acu, "Vatandaşlar buradan gidip geliyordu. Biz mahalleli aramızda para topladık burayı yaptık. Bunun devamına birisi el atsa çok güzel olur. Biz kendi imkanlarımızla yaptık. Biraz temiz oldu. Devamı da yapılsa çok güzel olur" diye konuştu.

"Çocuklar için büyük risk taşıyor"
Mahalle sakinlerinin kullandığı iki yoldan birisinin bu bölüm olduğunu belirten Muhammed Irak da, yolun yapılan kısmının iyi olduğunu ama geri kalanının hala sorun teşkil ettiğini söyledi. Irak, "Buraya kadar iyi oldu. Bundan sonrası için de merdivenler yapılsaydı, yolun geri kalanı yapılsaydı. Yaklaşık 300 metredir geri kalan kısım. O da yapılsaydı. Burası kayalıktır hangi çocuk düşse beyin kanaması riski olur" ifadelerini kullandı.
(EEI-AKK-Y)

06.05.2017 10:48:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'ın 4 ilçesinde planlı bakım kesintisi yaşanacak
YEREL

DİYARBAKIR'IN 4 İLÇESİNDE PLANLI BAKIM KESİNTİSİ YAŞANACAK
Kayapınar turnuvadaki ilk galibiyetini aldı
YEREL

KAYAPINAR TURNUVADAKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI
TÜRSAB ve tur operatörlerinden Diyarbakır'a ziyaret
YEREL

TÜRSAB VE TUR OPERATÖRLERİNDEN DİYARBAKIR'A ZİYARET
Zabıta uyardı, çukurlar kapatıldı
YEREL

ZABITA UYARDI, ÇUKURLAR KAPATILDI
Meteorolojiden Diyarbakır için sağanak uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN DİYARBAKIR İÇİN SAĞANAK UYARISI
Bağcılar'da planlı bakım kesintisi yaşanacak
YEREL

BAĞCILAR'DA PLANLI BAKIM KESİNTİSİ YAŞANACAK
Bağlar Kaymakamı kapı kapı dolaşıyor
YEREL

BAĞLAR KAYMAKAMI KAPI KAPI DOLAŞIYOR
Kendisi küçük, başarısı büyük
YEREL

KENDİSİ KÜÇÜK, BAŞARISI BÜYÜK
Sinema günleri mayıs programı başlıyor
YEREL

SİNEMA GÜNLERİ MAYIS PROGRAMI BAŞLIYOR
DTSO, SGK Başkanı ile görüştü
YEREL

DTSO, SGK BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
13. Liselerarası Tiyatro Şenliği düzenlendi
YEREL

13. LİSELERARASI TİYATRO ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
Dağcılık Federasyon'undan Eryılmaz'a ziyaret
YEREL

DAĞCILIK FEDERASYON'UNDAN ERYILMAZ'A ZİYARET
Federasyon Başkanı Başar'dan Demir'e ziyaret
YEREL

FEDERASYON BAŞKANI BAŞAR'DAN DEMİR'E ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
TAI'nın helikopteri T-625'ten ilk görüntüler
GÜNDEM

TAI'NIN HELİKOPTERİ T-625'TEN İLK GÖRÜNTÜLER

 1
  • 2 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 3 Öğretmen Şengül çığlıklar arasında yere çakıldı!
  • 4 DHKP/C üyesi polisle girdiği çatışmada öldürüldü