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Kabir ziyareti için para toplayarak yol yaptılar

- Yolun bir kısmını yapan mahalleliler, diğer bölümün yapılması için yardım bekliyor

- Duyarlı mahalle sakinleri kabir yolunun tamamlanmasını istiyor



(Fotoğraflı)



Ejder Ediz Işık - Emrah Kızıl

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şemsiler Mahallesi sakinleri kabir ziyaretinde bulunanlar için tehlike arz eden mezarlık yolunun bir kısmını kendi aralarında para toplayarak onardı. İmkanları yolun geri kalanı için yetmeyen mahalle sakinleri diğer bölümün onarılmasını ve çocuklu ailelerin güvenliği için korkuluk takılmasını talep etti.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şemsiler Mahallesi sakinleri, Mardinkapı Mezarlığı'na giden patika yolun onarılması ve korkuluk takılmasını talep etti. Mahalle ile şehir arasında kestirme bir yol olan ve kabir ziyaretleri sırasında yüzlerce ailenin çocuklarıyla kullandığı Mardinkapı Mezarlığı'na giden yolun bir kısmını kendi aralarında para toplayarak betonlayan mahalle sakinleri, imkanları el vermediği için yolun geri kalan kısmını yapamadıklarını ve yetkililerden tehlike arz eden yolun devamının yapılmasını ve aileleriyle gelen çocuklar için de korkuluk takılmasını talep ettiklerini belirtti.



"Kayalara tutunarak gidip geliyorlar"

Geçimini çiçek satarak yapan en eski mahalle sakinlerinden Kasım Kaya, insanların kayalara tutunarak kabir ziyaretlerine gidip geldiğini vurgulayarak, yetkililerin seslerini duymasını istediklerini belirtti. Kaya, "Ben buraya geldiğimde burada 5-6 kadar ev ya vardı ya da yoktu. Şuan bu yoldan iki yüz kadar ev ulaşım sağlamakta. Buraya gelen vatandaşlarımızın genelini bayanlar oluşturuyor. Bu yol dökük, yol yok. Buradan gidip gelenler kayalara tutunarak gidip geliyor. Mezarlığa yetişene kadar zorluk çekmektedirler. Mahalle arasında birkaç arkadaşımızla bir kısmını yapabildik. Fakat buradan köşeye kadar yapılmamış. O da yapılmış olsa çok iyi olurdu. Talebimiz belediyeden ilgili makamlar bize bir el uzatırsa bu iş için büyük bir sevap olur. Aynı zamanda vatandaşlar buradan gidip gelecekler ve dua edeceğiz onlara. Cuma akşamları mezarlığa gelip giden bayanlar, yaşlı insanlar var" dedi.



"Aramızda para topladık"

35 yıldır mahallede ikamet ettiğini belirten Kadri Acu, mahalle sakinleriyle bir araya gelip topladıkları parayla yolun bir kısmını beton yaptıklarını ancak yolun bir kısmının kaldığını ifade etti. Acu, "Vatandaşlar buradan gidip geliyordu. Biz mahalleli aramızda para topladık burayı yaptık. Bunun devamına birisi el atsa çok güzel olur. Biz kendi imkanlarımızla yaptık. Biraz temiz oldu. Devamı da yapılsa çok güzel olur" diye konuştu.



"Çocuklar için büyük risk taşıyor"

Mahalle sakinlerinin kullandığı iki yoldan birisinin bu bölüm olduğunu belirten Muhammed Irak da, yolun yapılan kısmının iyi olduğunu ama geri kalanının hala sorun teşkil ettiğini söyledi. Irak, "Buraya kadar iyi oldu. Bundan sonrası için de merdivenler yapılsaydı, yolun geri kalanı yapılsaydı. Yaklaşık 300 metredir geri kalan kısım. O da yapılsaydı. Burası kayalıktır hangi çocuk düşse beyin kanaması riski olur" ifadelerini kullandı.

(EEI-AKK-Y)



06.05.2017 10:48:55 TSI

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