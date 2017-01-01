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FETÖ'nün iki mahrem imamı tutuklandı

- FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik Muğla'da Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan dört kişiden ikisi tutuklandı, iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında FETÖ'nün 'Mahrem İmamları'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan dört kişiden ikisi tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta içinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda FETÖ terör örgütünün mahrem imamları oldukları ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden dördü adli makamlara çıkarıldı.

Aralarında bir ev kadını ve meslekten ihraç edilmiş üç öğretmenin bulunduğu şüphelilerden E.D. ve B.A. tutuklanırken, A.A. ve ev hanımı N.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı.

(BT)



06.05.2017 11:08:17 TSI

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