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ATSO Yönetimi Serik'te

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:04
ATSO Yönetimi Serik'te
ATSO Yönetimi Serik'te

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve yönetim kurulu Serik ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kızılsavaş, Meclis Üyesi Süleyman Yıldız, Genel Sekreter Vildan Demer, Danışman Serhan Sekreter ve Uzman Orhan Çakmur'dan oluşan ATSO Heyeti ilk olarak Serik Kaymakamı Haluk Şimşek'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette ATSO'nun faaliyetleri ve Antalya ekonomisi hakkında bilgiler veren ATSO Başkanı Davut Çetin, Serik İlçesi'nin turizm ve tarım yatırımları ile Antalya ekonomisinin lokomotif bölgelerinden biri olduğunu söyledi.
Serik'te atılması gereken adımların olduğunu kaydeden Başkan Çetin, "Serik önemli turizm ve tarım yatırımlarına ev sahipliği yapıyor. Ancak kent merkezi bu ekonomiden yeterince yararlanamıyor. Serik ilçe merkezi, halihazırda bir transit geçiş yeri, durak yeri olarak bile kullanılmıyor. Oysa ki Serik, gastronomik birikimden doğal güzelliklere kadar turizm için cazibe unsuru olarak değerlendirilebilecek zenginlikler barındırıyor. Antalya geneli için yaşadığımız sorun maalesef ilçelerimizde de mevcut. Turistin otelinden çıkıp ilçe merkezine inmesi için cazibe yaratmamız gerekiyor. Yerli ve yabancı turist, Serik'i bir coğrafi bölge ismi olarak değil, kültürüyle, yaşam tarzıyla, doğasıyla hatta kendine has yerel mimarisiyle tanımak isteyeceği bir yer olarak görmeli. Bu, bütün ilçelerimiz için de geçerli. Üstelik bu gelişim yalnızca turist için değil, yerleşik halk için de bir gereklilik. Bu yapıyı, kültürü oluşturmak hiç kolay değil. Bunu ancak kurumların birlikte çalışması ile hep birlikte başarabiliriz" dedi.

Kaymakam Şahin'den birliktelik vurgusu
Serik Kaymakamı Haluk Şimşek de ATSO Heyetinin ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Serik'teki turizm, tarım ve sanayi sektörüne ilişkin gözlem ve tespitlerini heyet ile paylaşan Kaymakam Şimşek, sektörel anlamda hayata geçirilecek projeler için güçlü kurumların birlikteliğinin önemine vurgu yaptı. Şimşek, bu anlamda ATSO'nun kurumsal gücünden yararlanmak istediklerini kaydetti. Başkan Davut Çetin Kaymakam Şimşek'e kahve fincanı ve ATSO Yayını Hüseyin Çimrin kitapları hediye etti.

ATSO üyeleri ziyaretleri
ATSO Heyeti, daha sonra Serik'te en eski ATSO üyelerinden Mustafa Oğuz Aykol'un işyerine konuk oldu. Heyet, daha sonra ATSO üyeleri Yusuf Erol ve Muhammet Konur'u ziyaret etti. Ziyaretlerde ilçede ticaretin durumu ve yaz sezonu öncesi beklentiler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
(SÇ-SÇ-Y)

06.05.2017 11:13:35 TSI
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