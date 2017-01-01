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Park İçerisinde "İş Saglığı ve Güvenliği" temalı çalışma yapıldı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:22
Park İçerisinde "İş Saglığı ve Güvenliği" temalı çalışma yapıldı
Park İçerisinde "İş Saglığı ve Güvenliği" temalı çalışma yapıldı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle Tevfik Güzelbey Parkı içerisinde oluşturulan "İş Sağlığı ve Güvenliği" temalı çalışmanın açılışı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, açılışta, bu tür çalışmaları toplumsal farkındalık adına yaptıklarını söyledi.
İnsanların sağlıklı bir şekilde çalışması için gerekli çalışmaların yapıldığını anlatan Köken, "Ülkemizde çok ciddi adımlar atılmakta ve çalışmalar yapılmakta" dedi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı'nın Gaziantep'in bölgenin en büyük sanayi kuruluşu olmasından dolayı kentte yapıldığını vurgulayan Köken, bu tür parkların sayısının artırılacağını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Yegin de Gaziantep'in kültür, sanayi ve tarih şehri olduğunu belirterek, iş sağlığı ve güvenliği noktasında da örnek bir kent olduğunu söyledi.
İş sağlığı ve güvenliğinin bir kültür olması ve hayatın tüm kademelerine yansıması gerektiğine dikkati çeken Yegin, "Hepimizin rol model olması gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın bizim için aslında bu konuyu en doğru uygulayanlar. Çünkü hepimizin yavruları okul döneminde özellikle ilk öğrendikleri mesajlar 'niye emniyet kemerini takmıyorsun, bize bunu öğrettiler' dediklerinde hemen bir ikiliyoruz veya bir kırmızı ışıkta geçtiğimiz zaman trafik polisimiz onlar oluyor" diye konuştu.
Söz konusu parkın bu tür çalışmaları yaygınlaştıracağını ifade eden Yegin, böyle bir çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Köken, Yegin ve beraberindekiler açılış kurdelesini keserek, alanı gezdi.
Tevfik Güzelbey Parkı içerisinde oluşturulan "İş Sağlığı ve Güvenliği" temalı çalışmayla çocuklara yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.
Park içerisinde kurulan tabelalarla çocuklara, "evinizde yangın tüpü var mı?, bir yangının üç dakikada tüm odayı kapladığını biliyor muyum?, Okulda, evde, alışveriş merkezlerinde merdivenlerde koşmayalım kendimizi koruyalım" gibi bilgilendirici konular yer aldı.
(OE-Y)

06.05.2017 11:29:56 TSI
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