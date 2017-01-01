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Körfez'in ilk kapalı spor salonu için geri sayım başladı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:28
Körfez'in ilk kapalı spor salonu için geri sayım başladı
Körfez'in ilk kapalı spor salonu için geri sayım başladı

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, ilçede büyük eksiklik olan kapalı spor salonu için çalışmaları tamamladı. Bakanlık ile ortak olarak hayata geçirilecek olan ve içerisinde gençlik merkezinin de yer aldığı proje, 18 milyon TL'ye mal olacak.
Körfez Belediyesi tarafından Güney Mahallesinde hayata geçirilecek olan Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi için geri sayım başladı. Gençlerin serbest zamanlarını, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmesi amacıyla ilçeye kazandırılacak olan tesis, 12 bin 738 metrekarelik alanda yapılacak. Proje kapsamında gençlik merkezi ayrı, spor salonu ise ayrı olarak inşa edilecek. Sarnıç Han ve Körfez Kampüsü'nde olduğu gibi Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın direktifiyle Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ile hazırlanan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte hayata geçirilecek. Körfez Belediyesi'ne ait alanda yapılacak olan projenin maliyetinin büyük kısmı da bakanlık tarafından karşılanacak.
Körfez Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede 'Gençlik Merkezi' kısmı, üç kattan oluşacak ve içerisinde dev bir konferans salonu yer alacak. Ayrıca içerisinde derslikler, kütüphane ve atölyeler de barındıracak. Gençlerin hem eğitim hem de sosyal anlamda kendilerine bir şeyler katmasının hedeflendiği merkez, sivil toplum kuruluşlarının da hizmetine sunulacak.
Spor salonu ise Körfez'deki büyük bir eksikliği giderecek. İlçedeki tek 'kapalı spor salonu' olma özelliği taşıyacak olan salon, bin 400 seyirci kapasiteli olarak inşa edilecek. İlçede spor yapması hedeflenen 14 bin öğrenci olduğu hesaplandığında, salonun önemi ortaya çıkıyor. Ulusal ve uluslar arası müsabakaların da oynanabileceği şekilde federasyon standartlarında inşa edilecek olan salon, 'Sporun Başkenti Körfez' sloganın da önemli bir parçası olacak.
(KK-AY)

06.05.2017 11:37:57 TSI
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