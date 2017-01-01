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Güzelorduspor şampiyonluk yemeğinde buluştu



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup'ta şampiyon olduktan sonra Play-Off maçında da önemli bir galibiyet alarak Türkiye Spor Toto 3. Lig'e yükselme başarısı gösteren Güzelorduspor, bir kutlama yemeği verdi.

Bir otelde düzenlenen kutlama yemeğine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, eski milletvekilleri Ayhan Yılmaz, Cemal Enginyurt, Güzelorduspor Yönetim Kurulu, futbolcular ve teknik heyet ile iş adamları katıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz yemekte yaptığı konuşmada, Güzelorduspor'un isminin Orduspor FK olarak değiştirilmesi için Futbol Federasyonu'na başvuru yapıldığını ve cevabın beklendiğini belirtti. Sporda hiçbir zaman ayrımcılıktan yana olmadıklarını belirten Başkan Yılmaz, Güzelorduspor'un her maçında taraftarların 'Orduspor' tezahüratı yaptığına dikkat çekti. Yılmaz, yeni stadın inşaatının başlamasının ardından gelecek yıl daha modern şartlarda bir takım oluşturulacağını da belirterek, BAL'a düşen Orduspor'un yeni stat yapılana kadar DSİ tesislerinde kalacağını ve tüm masraf ve ihtiyaçları kendilerinin karşılayacağını vurguladı.

Yemekte bir konuşma yapan Güzelorduspor Başkanı Faruk Zavalsız, BAL'da mücadele ettikleri süre içerisinde Orduluları, taraftar gruplarını ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı her zaman yanlarında gördüklerini belirtti. Zavalsız, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracakları da belirterek, "Yerimizde saymaya niyetimiz yok" dedi.

(MAK-SLH-Y)



06.05.2017 11:39:23 TSI

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