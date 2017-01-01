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Samsun'un şiddet haritası

- Aile Sosyal Politikalar Samsun İl Müdür Yardımcısı Sultan Bulut:

- "6 bin 756 kadın, 278 erkek şiddet mağduru olarak merkezimize başvurmuş"

- "278 erkek şiddet mağduru olarak merkezimize başvurmuş"

- "49.86 oranında en çok eşlerden şiddet görülüyor"

- "En fazla şiddet görenlerin yaş aralığı 30-39 yaşındakiler"

- "2016 yılında 34 yabancı uyruklu kadın başvuru yaptı"



(Fotoğraflı)



Kenan Akyüz

SAMSUN (İHA) - Samsun'da şiddet konusu hakkında açıklamalarda bulunan Aile Sosyal Politikalar Samsun İl Müdür Yardımcısı Sultan Bulut, 2012 yılından beri 6 bin 756 kadın, 278 erkeğin şiddet mağduru olarak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine başvurduğunu söyledi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 1. Şiddet Önleme Sempozyumu'nda konuşan İl Müdür Yardımcısı Sultan Bulut, şiddet mağdurlarının Samsun Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine (ŞÖNİM) yapmış olduğu başvuruları değerlendirdi. Şiddet mağduru olanların yüzde 49 oranında kadın olduğunu belirten Bulut, en fazla 30-39 yaş arası kadınların şiddet mağduru olduğunu kaydetti. Şiddet mağduru olanların en fazla eşleri tarafından şiddet gördüğünü belirten ifade eden Bulut, ikinci sıradaki şiddet oranının nikahsız birlikteliklerden olduğunu kaydetti.

Samsun ŞÖNİM'in 2012 yılında hizmete açıldığını belirten Aile Sosyal Politikalar Samsun İl Müdür Yardımcısı Sultan Bulut, "2016 Eylül itibariyle Türkiye genelinde ŞÖNİM'lere başvuran kadın, erkek ve çocuk sayısı 112 bin 456 kişidir. İlimizde ise 2012 yılından Nisan ayı itibarıyla ŞÖNİM verilerine göre merkezimize başvuran toplam erkek, kadın ve çocuk sayısı 7 bin 730 kişi merkezimizden hizmet almış. Merkezimize başvuran şiddet mağdurlarının çoğunun kadın olduğunu görüyoruz. Çocuklar anneleriyle birlikte geldiği için bu rakamdan çıkıyoruz. 6 bin 756 kadın, 278 erkek şiddet mağduru olarak merkezimize başvurmuş. 2016 yılında ise bin 436 kadın, 68 erkek müdürlüğümüze başvurmuş. Merkezimizde İlkadım'da olduğu için en çok başvuru İlkadım'dan oluyor. En çok emniyet yoluyla başvuru oluyor. Onu da kişisel başvuru takip ediyor. Şiddet türlerinin dağılımına baktığımızda şiddet mağdurları en çok sözel şiddetten başvuru yaptı. Onu fiziksel şiddet, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet takip ediyor. Şiddet uygulayanların yakınlık derecesine gelince yüzde 49.86 oranında en çok eşlerden görülüyor. Bunu yüzde 15.99 oranıyla nikahsız birliktelikler takip ediyor. Daha sonra akrabası, ağabey, kardeş ve baba olmak üzere takip ediyor. Yaş dağılımı olarak en fazla şiddet görenlerin yaş aralığı 30-39 yaşındakiler. Bunu 24-29 yaş aralığı ve 18-23 yaş aralığı takip ediyor. Gelir durumu düştükçe şiddet oranı artıyor. Merkezimize başvuran 7 bin 34 kişiden 3 bin 711 geliri yok. Bunu maaş ve asgari ücretliler takip ediyor. Şiddet görenlerin eğitim durumuna bakıldığında en fazla şiddet görenlerin ilkokul mezunu oldukları gözüküyor. Bunu ortaokul, lise ve lisans takip ediyor. Medeni durum olarak 7 bin 34 kişinin 4 bin 501'i evli. Bunu 2 bin 161'le bekar olanlar, 365 kişi ise dul ve boşanmış olanlar" dedi.



"Başvuranların 12'si Iraklı, 9'u Suriyeli"

ŞÖNİM'lerden yabancı uyruklu vatandaşlarında yararlanabildiğini belirten Bulut, "Merkezimize bu güne kadar yabancı uyruklu 114 kadın başvurmuş. Bunlardan 29 tanesi konuk evi hizmetinden yararlanmıştır. 2016 yılında 34 yabancı uyruklu kadın başvuru yaptı. Başvuranların 12'si Iraklı, 9'u Suriyeli diğerler 13 farklı ülkelerden" diye konuştu.

(KA-SLH-Y)



06.05.2017 11:45:16 TSI

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