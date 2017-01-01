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Salihli'de 14 mahalleye 300 çöp konteyneri



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında 14 mahalleye 300 adet çöp konteyneri dağıttı.

Salihli Belediyesi, hizmet sınırlarının genişlemesi ile birlikte ortaya çıkan çöp konteyneri ihtiyacını karşılamak için köy statüsünden mahalleye dönüşen yeni mahallelere çöp konteynerleri dağıtımını sürdürüyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda çöp konteyner ihtiyacı olan Karayahşi, Yenipazar, Kabazlı, Köseali, Çökelek, Kordon, Çukuroba, Bağcılar, Beylikli, Taytan, Hacıbektaşlı, Gökköy, Çayköy ve Yağmurlar Mahallelerine toplam 300 çöp konteyneri dağıtımı yapıldı. İhtiyacı olan tüm mahallelere en kısa zamanda çöp konteynerlerinin dağıtılacağını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Ayrım yapmaksızın 102 mahallemize de eşit hizmet veriyoruz. Salihli Belediyesi olarak köy konumundan mahalle statüsüne geçen özellikle kırsal mahallelerin eksiklerini gidermek ve vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu yaşam koşullarına ulaşması için çalışıyoruz" dedi.

(BA-AY-Y)



06.05.2017 11:45:32 TSI

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