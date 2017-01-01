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Arılara ilkbahar bakımı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:44
Arılara ilkbahar bakımı
Arılara ilkbahar bakımı

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde arı kovanlarının kışlatma sonrası ilkbahar bakımına alındığı bildirildi.
Bahar mevsimiyle birlikte arılara gerekli bakımın yapılması gerektiğini ifade eden Hisarcık'lı bal üreticilerinden Murat Aksulu,"Arıcılık açısından en önemli dönemlerden bir tanesi ilkbahar bakımıdır. Bu dönemde kışlatma sonrası kovan değişimi büyük önem taşımaktadır.
Çünkü yaklaşık 5 ay boyunca kovanında yaşamını sürdüren kolonide yeni yavrular meydana gelecek, koloni kendini yenilemeye başlayacak ve uzun bir süredir yaşamını sürdürdüğü kovanı temizlemek için çalışacaktır. Bu nedenle kovan değişimi ilkbaharda yapılması gereken en önemli işlerden biridir. Kovan değişimi ile birlikte arının kışlatmayı geçirdiği kovandaki olumsuz koşulları giderilmiş olacak, böylece arının harcayacağı enerji ve yiyeceği baldan kazanmış olacağız. Ayrıca temiz, hijyenik bir kovan ile arının bahara girmesi, hastalıklardan korunma konusunda da yardım sağlamaktadır. Zamanın da ilaçlama, mevsimine göre kışlatmayla yem ve besin yapıldığı zaman hiçbir sorun yaşanmaz. Ayrıca varroa mücadelesi de ilkbaharda yapılmalıyız" diye konuştu.
Aksulu, Hisarcık ve yöresinin bitki florası çeşidi açısından çok zengin olduğu için balın kokusu ve tadının daha güzel olduğunu, değişik tadı nedeniyle yörede üretilen balın büyük rağbet gördüğünü söyledi. (MA-EFE)

06.05.2017 11:53:33 TSI
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