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Orman Bölge Müdürlüğü, yeni binaların inşaatlarına başladı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Mart ayında ihalesini yaptığı özel bütçe yatırım programında bulunan 4 adet yeni ilk müdahale ekip binası, 1 adet yeni yangın gözetleme kulesi ile 2 adet yangın gözetleme kulesi büyük onarım işinin inşaatlarına başladı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Tarsus-Tekir İlk Müdahale Ekip Binasının temel betonunun atılması sırasında inceleme ve denetleme yaptı. Denetlemelerde, öncelikle iş güvenliğinin önemi üzerinde duran Bölge Müdürü Yılmaz, gerekli olan yerlere uyarı levhalarının asılması talimatı verdi. Ayrıca iş programı çerçevesinde kullanılacak malzemelerin idare tarafından seçildikten sonra şantiye mahalline getirilmesini hatırlatan Yılmaz, tüm yatırım programlarının sözleşmede belirtilen sürelerden önce tamamlanması için gerekli önlemlerin de alınmasını istedi. Yılmaz, programların zamanında ihale edilerek başlatılmasını sağlayan her kademedeki personele de teşekkür etti.

(KYM-Y)



06.05.2017 12:03:23 TSI

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