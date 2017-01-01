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Hisarcık'ta ana sınıfı gösterisi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:54
Hisarcık'ta ana sınıfı gösterisi
Hisarcık'ta ana sınıfı gösterisi

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Ana Sınıfı öğrencileri yılsonu gösterisi sundu.
Hisarcık Meslek Yüksekokulu Mehmet Ali Tahtalı Amfisinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programın açış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mehmet Ali Özdemir, "Okulumuz bünyesinde geçen yıl açılan ana sınıfımız bu yıl çok yoğun bir ilgi ile karşılandı. A ve B şubelerinde yaklaşık 40 öğrenci eğitim ve öğretim gördüler. Yılsonunda öğrencilerimiz sizlere öğretmenleri nezaretinde kendilerinin hazırladıkları oyunları sergileyecekler. Çocuklar bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Onları en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Çünkü ülkemizin inan israfına tahammülü yok" diye konuştu.
Minik öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından,'Sev kardeşim','Arkadaşım eşşek', 'Sevimli palyaçolar' ve 'Semazen' gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.
Program sonunda Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Başkan Yardımcısı Süleyman Akçay, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seher Sibel Var, Ziraat Bankası Müdürü Servet Köse ve Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan'ın minik öğrencilere diplomalarını vermesi sonrası hep birlikte kepler havaya atıldı.(MA-EFE)

06.05.2017 12:03:41 TSI
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