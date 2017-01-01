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Odunpazarı'nda atıklar bu merkezde toplanıyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İnsani Gelişme Vakfı'nın çalışmasında 'İnsani Gelişime Endeksinde' en yüksek gelişmişlik düzeyiyle beşinci, 'Çevre ve Ulaşım' kategorisinde ise birinci olan Odunpazarı Belediyesi, ilçeye 14 grup atığın toplanabileceği Atık Getirme Merkezi yaptı.

Atık pil, batarya, yağ, elektronik cihazları ve jiletleri toplayan, alışveriş poşetlerin kullanımı engellemek için kampanya düzenleyen Odunpazarı Belediyesi, şimdi de 14 grup atığın bırakılabileceği Atık Getirme Merkezi inşa etti. 75'inci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'na yapılan Atık Getirme Merkezi'nde kağıt, karton, plastik, metal, cam ve ahşap atıklarında arasında olduğu 14 grup atık toplanıyor. Ayrıca vatandaşlarda bu atık merkezine atıklarını bırakabiliyor. Atık Getirme Merkezi'nde biriktirilen atıklar, Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, geri dönüşüm işlemi için geri dönüşüm tesislerine veya çevreye zarar vermeden bertaraf edilmek üzere Çevre lisanslı bertaraf tesislerine gönderiliyor.

İstanbul'da 'İnsani Gelişim Zirvesi' düzenleyen İnsani Gelişme Vakfı Act Human, Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesine bağlı nüfusu en büyük 150 ilçenin sosyal karnesini çıkarmıştı. Odunpazarı Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı'nın incelemesine göre 'Çevre ve Ulaşım' kategorisinde birinci olmuştu.

(BRK-



06.05.2017 12:18:21 TSI

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