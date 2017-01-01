İnönü Belediyesi ile İnönü Sulama Birliği el ele
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediyesi ekiplerinin de tam destek verdiği İnönü Sulama Birliği'nin bölgede yürüttüğü çalışmalar, tüm hızıyla devam ediyor.
İnönü Sulama Birliği Başkanı Halil Küçükçiftçi'nin yerinde takip ettiği çalışma kapsamında; kepçe, kamyon ve gradall ile 16 personelin görev alarak sulama kanalları ve kurutma kanallarının temizliği, tarla yollarının düzeltilmesi, köprü yapımı ve geçiş güzergahının genişletilmesine yönelik çalışma yapılıyor.
(BRK-Y)
06.05.2017 12:19:23 TSI
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