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Şampiyonlar lige hazır



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü B1 Hiç Görmeyen Futbol Takımı, 2. ligin 1. devre maçlarının hazırlıklarını tamamladı.

Geçtiğimiz yıl yükselme grubunu şampiyon olarak tamamlayan ve 2. lige çıkma biletini alan, B1 Hiç Görmeyen Futbol Takımı, 2. Ligin 1. Devre maçlarına hazır. 1 Şubat itibariyle idmanlara başlayan ve haftada çift idman yaparak lige hazırlanan sporcular lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Takımın hem antrenörlüğümü yapan hem de kalesini gole kapatan Mesut Dolgun, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, takımın performansından memnun olduğunu belirtti.

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı İrfan Çetinkuş, farklı bir hafta sonu yaşamak isteyen Eskişehir halkına seslenerek, "Gelin hayatınızda bir ilki yaşayın ve hiç görmeden futbol nasıl oynanır bizimle merakınızı giderin. Maç programımızı 6 mayıs cumartesi akşam çekilecek kuranın sonrasında kulübümüzün resmi sosyal medya sayfasından duyuracağız. Sosyal medyadan bize kulüp ismimiz ile ulaşabilirler. Bizlerde her Eskişehirli olduğu gibi bu şehrin adının her yerde iyi ve başarılarla anılması ve Eskişehir engelli sporunda da zirveye ulaşması için çabalıyoruz. Bu çabamızda bizleri yalnız bırakmayın" dedi.

(MSY-



06.05.2017 12:19:42 TSI

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