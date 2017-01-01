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Meram'da hobi bahçelerinin hak sahipleri belirlendi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:18
Meram'da hobi bahçelerinin hak sahipleri belirlendi
Meram'da hobi bahçelerinin hak sahipleri belirlendi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesine ait Karahüyük Mahallesi'ndeki hobi bahçelerinin hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura çekilişiyle belirlendi.
Meram Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Karahüyük Mahallesi'nde yaklaşık 91 bin metrekarelik alanda bulunan belediyeye ait 290 adet hobi bahçesi için 832 kişinin ön başvuruda bulunduğu belirtilerek, "Hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. Hobi bahçeleri kurasını kazanan adaylar 8-22 Mayıs 2017 tarihleri arasında Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ilk taksiti ödedikten sonra sözleşme imzalayacak. Hak sahipleri imzalamış oldukları bu sözleşmeyle birlikte Hasanköy Mahallesi Hasanköy Caddesi No 200 adresinde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gelerek bahçe giriş kartlarını teslim alacak ve bahçelerini kullanmaya başlayacaklar. Hak sahibi olup da 8-22 Mayıs tarihleri arasında sözleşme imzalamayan talihlilerin yerine yedek kazananlar çağrılacaktır. Belirtilen tarihler arasında sözleşme imzalamayan asil listedeki talihliler herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklar. Meram Belediyesi Hobi Bahçelerinde; bay ve bayan mescit, çocuk oyun grubu ve her bir vatandaşa 200'er metrekarelik ekip dikebilecekleri alan hazırlandı. Hak sahiplerinden yıllık 200 TL'lik kira bedeli alınacak. Hak sahipleri, bahçe içerisinde yapılacak kamelyayı Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün belirlediği numuneye göre kendisi yaptıracak" denildi.
Hobi bahçesi kurasını kazanan kişiler 8-22 Mayıs tarihleri arasında sözleşme imzalayarak 5 yıl boyunca bahçelerini kullanabilecekler.
(İHA-FM-Y)

06.05.2017 12:27:32 TSI
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