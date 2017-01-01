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Karaman Belediyesi, Yunuskent yürüyüş parkurunu yeniliyor



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi, Yunuskent Mahallesi'nde bulunan 500 metre uzunluğundaki yürüyüş parkurunda yenileme çalışması başlattı.

Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yunuskent Mahallesi'nde bulunan yürüyüş parkurunda yenileme ve düzenleme çalışması yürütüyor. Bölgede yaşayan vatandaşların koşu ve yürüyüş amaçlı sıklıkla kullandığı parkur üzerindeki çalışmalar kapsamında eski bordür taşları tamamen kaldırılarak yenileniyor. Ayrıca zemin vatandaşların daha sağlıklı yürüyüş ve koşu yapabilecekleri bir hale getiriliyor. Parkur etrafındaki bitkilerin de detaylı bakımları yapılıyor.

(MD-FM-Y)



06.05.2017 12:28:19 TSI

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