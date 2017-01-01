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Muratpaşa'da çocuklara el yıkamanın önemi anlatıldı



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü'nde Mustafa Kemal Ayanoğlu İlkokulu'nda 'hijyen ve güvenli gıda' eğitimi verdi.

Muratpaşa Belediyesi tarafından, "Hastalıkların önlenmesinde en etkili, en kolay ve en ucuz yöntem el yıkamaktır" sloganıyla 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü'nde Mustafa Kemal Ayanoğlu İlkokulu'nda hijyen ve güvenli gıda eğitimi verildi.

Eğitimde, el temizliğine dikkat edilmemesi durumunda birçok ciddi hastalığın ortaya çıkacağının altı çizilirken doğru bir el yıkamanın nasıl olması gerektiği de çocuklarla anlatıldı. Doğru bir el yakıma için önce suyla ellerin ıslatılması ve sıvı sabun kullanılması gerektiğinin belirtildiği eğitimde yıkama sırasında tırnakların ve başparmakların unutulmaması, ellerin 15 saniye ovalama yapılarak yıkanması ve ellerin mutlaka kurulanması gerektiğine dikkat çekildi.

Eğitim alan öğrencilere el yıkama sertifikaları verilirken velilerin de, çocuklarının el yıkama alışkanlığını takip edebilmeleri için el yıkama karneleri dağıtıldı.

(İA-Y)



06.05.2017 12:32:42 TSI

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