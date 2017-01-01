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Haliliye tiyatro grubu, duvarların ötesi oynunu Akçakale'de sahneledi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi Tiyatro Grubu, Turgut Özakman'ın yazdığı "Duvarların Ötesi" adlı oyunu, Akçakale İlçesinde sahneledi.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tiyatro grubu, Turgut Özakman'ın yazdığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Kırıcı'nın yönettiği "Duvarların Ötesi" adlı oyununu, Akçakale İlçesindeki İlçe Kütüphanesinde sergiledi. Tiyatro gösterimine Haliliye Belediyesi birim müdürleri ile Akçakale Belediyesi yetkilileri ve Akçakaleli vatandaşlar katıldı.

Cezaevinden kaçmış dört hükümlünün rehin aldığı genç kızın öğütlerini dinleyerek teslim olmaya karar vermeleri ve daha sonra öldürülmelerini anlatan oyun, Akçakalelilerin beğenisini topladı. Haliliye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren tiyatro kursunda aldıkları eğitimle sahne alan oyuncular, oyunun sonunda izleyiciler tarafından alkışlandı.

Oyun sonunda konuşma yapan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Kırıcı, Haliliye Belediyesi bünyesinde aldıkları drama ve diksiyon eğitimleriyle 5- 6 aylık bir çalışma sonunda gençlerin bu kadar ağır bir oyunu başarıyla oynadıklarını söyledi.

Öte yandan, Haliliye Belediyesi Tiyatro Grubu, 8 Mayıs 2017 Pazartesi günü Harran, 9 Mayıs 2017 Salı günü Hilvan ve 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü Ceylanpınar'da sahne alacak.

(AK-OE-Y)



06.05.2017 12:36:53 TSI

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