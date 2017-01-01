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Geleneksel Peçiç oyunu turnuva düzenlendi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:29
Geleneksel Peçiç oyunu turnuva düzenlendi
Geleneksel Peçiç oyunu turnuva düzenlendi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 4'üncü "Peçiç Turnuvası" düzenlendi.
Yöresel bir oyun olan ve kökleri çok eskilere dayanan peçiç için 7 Aralık Üniversitesinde "Peçiç Turnuvası" düzenlendi. Unutulmaya yüz tutmuş bu yöresel oyunu genç kuşaklara tanıtmak ve bu kültürü yaşatmak amacıyla 4. kez düzenlenen peçiç turnuvasına öğrencilerin ilgilisi yoğun oldu.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un da katıldığı turnuva, Rektör Karacoşkun'un bir öğrenciyle yaptığı açılış karşılaşmasıyla başladı.
Rektör Karacoşkun düzenlenen bu etkinliğin, öğrencilerin yerel kültürleri tanıma ve farklı sosyal etkinliklere katılımı açısından güzel bir örnek oluşturduğunu dile getirerek, turnuvaya katılan tüm öğrencilere başarılar diledi.
Turnuva sonunda Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Eyüp Avcı 1'nci, Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencisi Levent Fırat 2'nci, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Çağrı Göksu 3'üncü oldu.
Peçiç oyunu nasıl oynanır?
Peçiç, deniz kabuğunu andıran 6 adet taşın zar yerine kullanıldığı, karelere ayrılmış 4 parça ve her parçası da 24 kareye ayrılmış artı şeklinde bir bezin üzerinde, tahtadan yapılmış dörder taşla oynanıyor. Peçiç, karşılıklı birer kişiyle oynanabildiği gibi ikişer kişiyle de oynanabiliyor. Peçiçte deniz kabuğu taşlarıyla oynanabilen sayılar 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 25. 12 ile 25, aynı zamanda taşın oyuna girebilmesi için gereken sayılardır. Taşlar oyuna girdikten sonra atılan 12 ve 25'lerde ayrıca "penk" yani fazladan bir hamle yapma hakkınız oluyor. Peçiçte esas amaç, dört taşı birden rakip tarafından kırılmadan bir tur atarak ortadaki bitiş karesine ulaştırmak. Bitiş noktasına dört taşını birden ilk olarak ulaştıran kişi peçici kazanmış oluyor.
(MAD-OE-Y)

06.05.2017 12:38:31 TSI
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