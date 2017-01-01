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AK Parti İl Başkanı Toprak basın mensuplarıyla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak, yeni devlet hastanesinin inşaatına haziran ayında başlanacağını söyledi.

İl Başkanı İzzet Toprak, kongre sürecinin ramazan bayramından sonra başlayacağını ifade ederek, "Elbeyli, Polateli, Musabeyli ile merkez ilçenin kongrelerini bu yıl içerisinde yapacağız. İl kongresini ise bu yıl sonu veya önümüzdeki yılın başında yapılacak. Kilisliler referandum sürecisinde üzerine düşeni yaptı. Yüzde 64 civarında bir oy aldık. Bu oy oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Destek veren herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

Basın mensuplarının sorusu üzerine İl Başkanı Toprak, "Yeni hastanemiz bilindiği üzere Akpınar yolu üzerindeki vakıfların arazisine yapılacak. Tahminimiz Haziran ayı içerisinde temel atılacağını düşünüyorum. 2018 yılı sonunda da yeni hastaneyi bitmesi hedefleniyor. Eski hastanenin yerinin ise sağlıkla ilgili olarak değerlendirilecek. Buna ilerleyen süreçte karar verilecek" dedi.

Kilis'in geçen yıl roketler nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşandığını ifade eden Toprak, "Fırat Kalkanı hareketi ile Allah'a şükürler olsun, ilimize atılan roketler engelledi. Hale Türkiye'nin bir çok yerinde Kilis güvensizmiş gibi görünüyor. Kilis, Türkiye'nin en güvenli illerinden biridir. Bu nedenle artık bizim hayatın normal olduğunu anlatmamız gerekiyor. Kilis'e yeniden yerli ve yabancı turistlerin gelmesini sağlamamız gerekiyor. Yani tanıtıma büyük ihtiyacımız var" dedi.

(MAD-OE-Y)



06.05.2017 12:40:23 TSI

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