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Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün bir haftalık çalışmaları



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Emniyet Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün bir haftalık çalışmaları açıklandı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen önleyici devriye hizmetleri, uygulama ve çalışmalarda, "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçu şüphelisi 2 kişinin yakalandığı, şahıslardan 1 gram Bonzai ve 7 adet Extacy hap elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerimizce müdahale edilen olaylarda; 1 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 78 adet fişek, 1 adet kesici ve delici alet, yankesicilik şüphelisi 1 şahıs, yağma şüphelisi 4 şahıs, otodan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs ve açıktan hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalanmış toplam olarak çeşitli suçlardan 17 şahsa adli ve idari işlem yapılmıştır. Son bir haftada 2 bin 135 şahıs ve 608 araç hakkında gbt sorgusu yapılmış olup; çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs, kayıp 3 şahıs ve 7 bakaya yakalanmış, 2 araca ve sürücüsüne trafik yönünden işlem uygulanmış, 2 adet hacizli/yakalamalı araca işlem yapılmış olup, çeşitli suçlardan toplam 35 şahsa adli ve idari işlem yapılmıştır" denildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü olarak tüm birimlerle halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

(KÇ)



06.05.2017 12:41:47 TSI

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