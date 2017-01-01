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Kızılay'dan Siirt'e anaokulu desteği



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayelerinde, Türk Kızılay'ı İstanbul Şubesi'nce hayata geçirilen '81 ilde 81 Anaokul Projesi' kapsamında Siirt'te yapılacak 3 derslikli anaokulu için protokol imzalandı.

Siirt Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine; Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay ve Kızılay Siirt Şube Başkanı Yener Tanık katıldı. Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Vali Tutulmaz, "Proje kapsamında güzel bir anaokulunu daha ilimizdeki çocuklarla buluşturacağız. Kızılay'a bu anlamlı proje için teşekkür ediyorum. Yapılacak olan anaokulunun öğrencilere ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Daha sonra anaokul yapım protokolü imzalandı.

(MND-AKK-Y)



06.05.2017 12:44:05 TSI

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