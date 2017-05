YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vortex Firması CEO'su Ferit İşkar: "Hızlı teknik servis ağı tercih edilmemizi sağlıyor"

ADANA (İHA) - Türkiye'nin ilk soğuk üflemeli epilasyon cihazının üreticisi Vortex Firması CEO'su Ferit İşkar, "Satış öncesinden, satış sonrasına kadar olan süreçte de her zaman kullanıcılarımız ile iletişim halinde oluyoruz. Türkiye'nin her noktasına hızlı teknik servis imkanı Vortex'in tercih edilmesinde önemli bir rol oynuyor" dedi.

Türkiye'de, tamamen yerli sermaye ile kurulmuş Vortex markasını anlatan İşkar, "Vortex, güzellik ve bakım sektöründe uzun yıllar deneyim kazanmış uzman kadrosu ile Türkiye'de ilk soğuk hava üflemeli, jelsiz ve jiletsiz uygulama yapabilen epilasyon cihazıdır" diye konuştu.



"Tüketiciye iyi hizmeti nasıl sunarız diyerek yola çıktık"

Vortex markasının Türkiye'de ki birçok güzellik merkezinde tercih edildiğini ifade eden Ferit İşkar, "Bunun nedeninin epilasyon uygulaması yaptıracak kişilerin hangi koşullarda memnun kalacağını bilmemizdir. Uzun yıllar güzellik salonu işletmiş biri olarak Vortex'i üretme fikri ortaya çıktığında nihai tüketiciye en iyi hizmeti nasıl sunarız diyerek yola çıktık. Jel ve jilet kullanımına gerek olmadığı ve atış anında yüzeydeki kılları patlattığı için ağda konforunda epilasyon imkanı sunuyor aynı zamanda bir kaç seansta bile etkin sonuç alınıyor. Türkiye'nin her noktasına hızlı teknik servis imkanı da Vortex'in tercih edilmesinde önemli bir rol oynuyor" şeklinde konuştu.



"Süreç boyunca yanınızdayız"

Güzellik salonu sahiplerinin Vortex marka ürünleri 'www.vortexlazer.com.tr' adresinden ulaşarak sipariş edebileceklerini kaydeden Vortex Firması CEO'su Ferit İşkar, "Bize ayrıca her türlü sosyal medya platformundan ulaşabilirler. Vortex ekibi ile iletişim kurdukları andan itibaren, uzman satış kadrosu, hızlı teknik servis hizmeti ve deneyimli eğitmenler ile, süreç boyunca yanınızda olur ve bunun garantisini veririz" ifadelerini kullandı.

