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Batman'da piyasa değeri 117 bin lira olan kaçak sigara ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da polisin 3 ayrı araçta yaptığı aramada piyasa değeri 117 bin TL olan 17 bin 845 paket kaça sigara ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Büro Amirliği görevlileri durumundan şüphelendikleri 3 ayrı aracı durdurarak arama yaptı. Araçlarda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 117 bin TL olan 17 bin 845 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

(MŞY-AKK-Y)



06.05.2017 12:45:15 TSI

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