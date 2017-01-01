Lüleburgaz'da okul yararına kermes
Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu okul aile birliği tarafından okul yararına kermes düzenlendi.
Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu okul aile birliği tarafından Sokullu Mehmet Paşa Cami avlusunda gerçekleşen kermese ilgi fazla oldu. Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Şanlıer, her yıl bu kermesin yapıldığını söyledi. Şanlıer, "Kermesimizi okul aile birliğimiz tarafından hazırlandı. Kermesimiz okul yararına düzenlendi. Kermesten gelen yardım ile okulun ihtiyaçları karşılanacak. Her yıl bu kermesi geleneksel olarak yapıyoruz. İlçe Müftülüğümüze cami avlusunda kermes açmaya izin verdiği için teşekkür ediyoruz" dedi.
(KA-MEF-Y)
06.05.2017 12:45:36 TSI
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