ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Lüleburgaz'da okul yararına kermes

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:36
Lüleburgaz'da okul yararına kermes

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu okul aile birliği tarafından okul yararına kermes düzenlendi.
Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu okul aile birliği tarafından Sokullu Mehmet Paşa Cami avlusunda gerçekleşen kermese ilgi fazla oldu. Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Şanlıer, her yıl bu kermesin yapıldığını söyledi. Şanlıer, "Kermesimizi okul aile birliğimiz tarafından hazırlandı. Kermesimiz okul yararına düzenlendi. Kermesten gelen yardım ile okulun ihtiyaçları karşılanacak. Her yıl bu kermesi geleneksel olarak yapıyoruz. İlçe Müftülüğümüze cami avlusunda kermes açmaya izin verdiği için teşekkür ediyoruz" dedi.
(KA-MEF-Y)

06.05.2017 12:45:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Rehber öğretmenler toplantısı
YEREL

REHBER ÖĞRETMENLER TOPLANTISI
Başaralı öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Aşım'ı ziyaret etti
YEREL

BAŞARALI ÖĞRENCİLER İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AŞIM'I ZİYARET ETTİ
İl Milli Eğitim Müdürü Aşım'ın okul ziyaretleri
YEREL

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AŞIM'IN OKUL ZİYARETLERİ
&quot;Kamu Sektöründe Kariyer Kaymakamlık Mesleği&quot; semineri
YEREL

"KAMU SEKTÖRÜNDE KARİYER KAYMAKAMLIK MESLEĞİ" SEMİNERİ
Portreler-Suretler sergisi açıldı
YEREL

PORTRELER-SURETLER SERGİSİ AÇILDI
Çiftçinin mısır ekimi mesaisi başladı
YEREL

ÇİFTÇİNİN MISIR EKİMİ MESAİSİ BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
İlk milli mikro gözlem uydusu görücüye çıkıyor
TEKNOLOJİ

TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ YENİ GÖZÜ: LAGARİ HASAN ÇELEBİ!

 1
  • 2 "Ablam ve ben"
  • 3 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 4 Önce uçurdu sonra hilesini açıkladı!