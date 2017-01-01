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Köy öğretmenleri Batman Müzesi'ni gezdi



(Fotoğraflı)



Sayım Özmen

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesindeki köy okulları öğretmenleri Batman Müzesi'ni gezdi.

Köy okulları öğretmen ve idarecileri Batman İl Turizm Müdürlüğü'nde Batman Müzesini ve Batman'ı gezerek eğlendi. Sason Belediyesi'nin destekleri ile gerçekleşen tura katılanlardan öğretmen Fadime Bargin; "İlk defa Batman Müzesi'ne geliyorum. Çok beğendik, gerçekten çok güzel bir müze. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Müzeyi gezen Öğretmenlerden Yasemin Özcan da ilk defa Batman Müzesi'ne geldiğini söyledi. Özcan, "Buradaki tarihi yapıları gördük. Kültürlerimize ait bir sürü yapılanmalar var burada. İlk çağ ve mezolitik dönemden yapılar burada mevcut bulunuyor. Tarihe ait yapılanmalarla kendi tarihimizi yakından görme fırsatı bulduk. Bu geziler devam edecek, bizde bu gezilere elimizden geldiğince katılmaya devam edeceğiz. Bu gezilerde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Rehber eşliğinde müzedeki bütün tarihi değerleri gezen öğretmenler müze bahçesinde toplu fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Tolu fotoğraf çekiminden sonra öğretmenevi bahçesinde yer alan kafede soluklanan öğretmenler daha sonra Sason'a geri dönüş yaptı.

(SÖ-AKK-Y)



06.05.2017 12:54:52 TSI

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