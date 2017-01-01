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Eskişehirli Türk milliyetçilerden 'Birlik' mesajı



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirli Türk Milliyetçiler, düzenlenen yemekli toplantıda 'Birlik' mesajı verdi.

MHP Eskişehir eski İl Başkanı Oğuz Sever'in ev sahipliğinde Eskişehir Öğretmenevi'nde gerçekleşen yemek, yoğun bir ilgi ile karşılandı. Referandum sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, Eskişehir'de Türk milliyetçilerinin, devletin bekası ve milletin birliği doğrultusunda tercihte bulundukları ifade edildi. Bu birlik ve beraberlik atmosferinin devam etmesinin, ülke geleceği için yararlı olacağı belirtildi.

Birlik mesajı içeren yemekli toplantıya ev sahipliği yapan MHP Eskişehir eski İl Başkanı Oğuz Sever, ülkenin birlik ve beraberliği için toplandıklarını ifade ederek, "Türkiye'nin birlik ve beraberliği için burada toplanmış bulunuyoruz. Türk Milliyetçilerinin tamamını tek çatı altında toplamak niyetindeyiz. Birlik ve beraberlik olduğu müddetçe, her türlü sorunları birlikte aşacağız. Bizler, iyi düşünüp istişare ile güçleneceğiz ve birlik beraberliğimizi sağlayacağız. Bu toplantılarımız, gelecek için fayda sağlayacaktır. Sizlerin duasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan Türk Milliyetçileri, bundan sonra da birlik beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan program sonunda, MHP Eskişehir eski İl Başkanı Kadir Diker, birlik ve beraberliğin bundan sonra da devam etmesi için yemek duası yapıldı.

(MK-



06.05.2017 13:15:12 TSI

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