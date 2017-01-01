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Siirt'te 14 ekiple okul önünde uygulama yapıldı



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Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'te 'Güvenli Okullar Projesi' kapsamında; okullar çevresi, internet kafeler, çay salonları, bilardo salonları, metruk binalar ve umuma açık yerlerde; uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay'ın koordinesinde 14 ekip ve 66 personel ile uygulama gerçekleştirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu tür uygulamaların sürekli olarak devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan uygulamada toplam 130 şahsın kaba üst araması ve Genel Bilgi Toplama sorgusu yapıldı. Yapılan aramalarda 1,72 gram kubar esrar tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapıldı. İlimiz genelinde mevcut olan huzur ve güven ortamının korunması amacıyla bu tür operasyonel faaliyetlere zaman ve yer ayrımı yapılmaksızın devam edilecektir. Suç ve suçlu ile mücadelede yardımcı olmak isteyen vatandaşlarımızın 155'i aramaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

(MND-AKK-Y)



06.05.2017 13:17:21 TSI

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