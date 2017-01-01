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Şehzadeler' de tozlu sokaklar yıkanıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel bir firmanın Manisa genelinde yaptığı kazı çalışmalarının ardından sokaklarda oluşan tozu ortadan kaldırmak için sokaklarda ve parklarda yıkama çalışması başlattılar.

Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri ilçe genelinde başlattıkları sokak yıkama çalışması ile özel bir firmanın yaptığı kazı çalışmalarının ardından oluşan tozu ve biriken kumları ortadan kaldırıyor. Söz konusu kazı çalışmasının ardından birçok mahallede toz oluşumundan dolayı vatandaşlardan çok şikayetler aldıklarını belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Bilindiği gibi Manisa genelinde özel bir internet firmasının yaptığı kazı çalışmalarının ardından kapatılan yolların olduğu sokaklarda aşırı bir tozlanma oluşmuştu bu noktada halkımızdan yoğun şikayetler ve yıkanması noktasında talepler alıyorduk. Bu konuda hızlı bir çalışma başlatan Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz söz konusu kazı çalışmasını yapıldığı sokaklarda ve caddelerde yıkama çalışması başlattılar. Bu yıkama çalışması ile vatandaşlarımız yaz aylarının da gelemsi ile birlikte rahat bir nefes almış olacaklar. Tozlanma sebebi ile Pencerelerini açamayan vatandaşlarımız bu sayede rahatlıkla pencerelerini de açabilecekler. Sahada yıkama çalışması yapan ekiplerimizi gören vatandaşlarımız gerek çalışan arkadaşlarımıza gerekse bizzat bize bu konuda teşekkürlerini iletiyorlar. Vatandaşlarımızın bu şekilde mutlu olduklarını görmek bizlerin çalışma aşkının daha da arttırıyor. Şehzadeler halkımızın daha güzel bir Şehzadeler' de yaşaması için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz" dedi.

(AY-Y)



06.05.2017 13:23:18 TSI

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