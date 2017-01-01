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Taşlıçay'da hasta kabul kursu açıldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Arslan

AĞRI (İHA) - Taşlıçay ilçesinde hasta kabul işlemleri kursu açıldı. 280 saatlik hasta kabul kursu hafta sonları beşer saat olmak üzere kurs eğitmeni Ahmet Aras tarafından veriliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, Taşlıçay Devlet Hastanesi tıbbi sekreteri ve kurs eğitmeni Ahmet Aras; "İlçede işsizliğin önlemini alabilmek ve donanımlı, kalifiyeli eleman yetiştirmek konusunda sağlık camiasına zemin oluşturmayı hedefliyoruz. Özellikle Doğu bölgesinde bu kursların yaygınlaşması gerekmektedir. Bu kurs sonucunda işe girebilecek personeller Hem daha eğitimli ve çalışma alanlarında kabiliyetli olacaklardır.

İşe girebilenler minimum 1800'tl ile 2000'tl arasında bir maaş alacaklardır." diye konuştu.

Taşlıçay Halk Eğitim Merkezi müdürü Özdemir Doğan, buna benzer daha farklı kursların açılması yönünde gelebilecek bütün talepleri destekleyeceklerini belirtti.

(HA-AT-Y)



06.05.2017 13:24:12 TSI

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