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Lapseki'ye huzur evi



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine yapılması planlanan huzur evi için zemin etüt çalışmaları başladı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "İlçemizde bir hayırsever vatandaşımız 1998 yılında bin 500 metre kare arsasını şartlı olarak huzur evi yapılması için belediyemize hibe etti. Bu zamana kadar hiçbir işlem yapılmamış olup tarafımızca proje çalışmaları başlatılıp tamamlanmıştır. Zemin etüt çalışmalarının ardından da inşallah çok yakında Lapseki'mize huzur evini kazandıracağız" diye konuştu.

(MU-MŞ)



06.05.2017 13:26:47 TSI

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